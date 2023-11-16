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Ayşenur Parlak’ın cevabı ağlatmıştı! Eşin Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:26
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
13:53
Ayşenur Parlak’ın cevabı ağlatmıştı! Eşin Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?
Ayşenur Parlak kansere yenildi. Eşi Savaş Parlak ile olan aşk hikayeleri ise herkesi etkiledi. Savaş Parlak, tedavi sürecinde eşinin en büyük destekçisiydi. Ayşenur Parlak, katıldıkları bir YouTube programında 'Savaş senden daha iyisini bulur muydu?' şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti…