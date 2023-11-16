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Haberler Yaşam Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:32

Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

Ayşenur Parlak kansere yenildi. Eşi Savaş Parlak ile olan aşk hikayeleri ise herkesi etkiledi. Savaş Parlak, tedavi sürecinde eşinin en büyük destekçisiydi. Ayşenur Parlak, katıldıkları bir YouTube programında 'Savaş senden daha iyisini bulur muydu?' şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti…

SABAH İNTERNET
Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

Kanser tedavisi gören Ayşenur Parlak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Acı haberi eşi Savaş Parlak vermişti. "Keşke önce ben gitseydim" diyen Savaş Parlak, "Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerine yer vermişti.

Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

Birbirlerine olan aşkları ve sadakatleriyle herkesi etkileyen Parlak çifti, pandemi döneminde ise bir YouTube programına katılmıştı. İkili, bu programda nasıl tanışıp evlendiklerini anlatmıştı.

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Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

Mutlu çift, "10 sene önce üniversitede tanıştık. İlk önce kantinde karşılaştık. Öncesinde arkadaştık. Yakın oturuyorduk. Sonra ailesel süreçlerden yakınlaştık ve nişanlanıp evlendik" ifadelerini kullanmıştı.

Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video

Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

Savaş Parlak, evlilik sürprizinin ardından kiraladığı uçakla eşine İstanbul turu yaptırdığını anlatmıştı. İkilinin mutlulukları ise gözlerine yansımıştı.

Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

AYŞENUR PARLAK: BENİM ÇOK ZORLU BİR HAYATIM OLDU
Ayşenur Parlak, sunucunun 'Eşin senden daha iyi birisini bulabilir miydi?' sorusuna verdiği cevapla herkesi duygulandırmıştı. Parlak, "Biraz duygusal olacak. Bence bulurdu. Çünkü benim çok zorlu bir hayatım oldu... Nişanlandık. Evlenince iki mememi birden aldılar. Yanımdaydı.

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