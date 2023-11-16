Ayşenur Parlak’ın cevabı herkesi duygulandırmıştı! Savaş Parlak senden daha iyisini bulur muydu?

AYŞENUR PARLAK: BENİM ÇOK ZORLU BİR HAYATIM OLDU

Ayşenur Parlak, sunucunun 'Eşin senden daha iyi birisini bulabilir miydi?' sorusuna verdiği cevapla herkesi duygulandırmıştı. Parlak, "Biraz duygusal olacak. Bence bulurdu. Çünkü benim çok zorlu bir hayatım oldu... Nişanlandık. Evlenince iki mememi birden aldılar. Yanımdaydı.