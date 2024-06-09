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AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT'de çıkan beyit sorusunun yanıtı
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
14:02
AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT'de çıkan beyit sorusunun yanıtı
YKS 2024 Alanda Yeterlilik Testi sonrası öğrenciler sorulara verdikleri yanıtları karşılaştırmak adına sosyal medyada yerini aldı. En çok araştırılanlar arasında yer alan AYT beyit sorusu gazel, müstezat, murabba, kıta şıklarıyla araştırılıyor. Bu noktada Edebiyat sorular için nazım şekilleri araştırılmaya başladı. İşte, YKS AYT beyit sorusu hakkında merak edilenler...