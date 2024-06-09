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Haberler Yaşam AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT'de çıkan beyit sorusunun yanıtı
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 14:02

AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT'de çıkan beyit sorusunun yanıtı

YKS 2024 Alanda Yeterlilik Testi sonrası öğrenciler sorulara verdikleri yanıtları karşılaştırmak adına sosyal medyada yerini aldı. En çok araştırılanlar arasında yer alan AYT beyit sorusu gazel, müstezat, murabba, kıta şıklarıyla araştırılıyor. Bu noktada Edebiyat sorular için nazım şekilleri araştırılmaya başladı. İşte, YKS AYT beyit sorusu hakkında merak edilenler...

AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT’de çıkan beyit sorusunun yanıtı

AYT beyit sorusu sınavdan çıkan adayların gündeminde. Nazım şeklinin sorulduğu sınavda şıklar arasında kalan öğrenciler gazel, müstezat, murabba, kıta için ayrı ayrı araştırmalarını yürütüyor. ÖSYM ile netlik kazanacak sorular öncesinde sosyal medyadan araştırmalar hız kazandı. Peki; YKS AYT beyit sorusunun yanıtı nedir?

AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT’de çıkan beyit sorusunun yanıtı

YKS AYT OTURUMU TAMAMLANDI!

Toplamda 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) TYT ve AYT adımlarını tamamladı. 9 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayan Alanda Yeterlilik Testi son buldu. AYT soruları sosyal medyada tartışılmaya başladı.

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AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT’de çıkan beyit sorusunun yanıtı

AYT EDEBİYAT BEYİT SORUSU İLE GÜNDEMDE!

YKS AYT beyit sorusu ile gündemde. Gazel, müstezat, murabba, kıta şıklarının yer aldığı soru araştırılıyor.

AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT’de çıkan beyit sorusunun yanıtı

Sosyal medyada paylaşılanlara göre pek çok aday soruya "gazel" yanıtını vermiş ancak ÖSYM'nin yayımlanacak cevap anahtarı sonrası şıklar netlik kazanacak.

AYT beyit sorusu ve cevabı araştırılıyor! Gazel, müstezat, murabba, kıta... 2024 YKS AYT’de çıkan beyit sorusunun yanıtı
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