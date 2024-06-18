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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 18.06.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
07:45
Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Dün akşam saatlerinde Rakovski Flibe ( Bulgaristan) merkezli olarak meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem Edirne ve çevre illerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Depremin ardından bulunduğu yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmalarda bulunurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi…