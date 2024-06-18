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Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 18.06.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 07:45

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Dün akşam saatlerinde Rakovski Flibe ( Bulgaristan) merkezli olarak meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem Edirne ve çevre illerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Depremin ardından bulunduğu yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmalarda bulunurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi…

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırma yapan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarını takip ediyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla sık sık irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşanan bu sarsıntılara ilişkin açıklamaları takip ediyor. İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile yaşanan son sarsıntılar…

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

SON DAKİKA: EDİRNE'DE DEPREM!

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Rakovski, Filibe (Bulgaristan) - 126.60 km Merkez (Edirne)

Tarih: 2024-06-17 Saat:20:24:21 TSİ

Derinlik: 19.33 km

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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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