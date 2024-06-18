Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırma yapan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarını takip ediyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması dolayısıyla sık sık irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşanan bu sarsıntılara ilişkin açıklamaları takip ediyor. İşte 18 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile yaşanan son sarsıntılar…