Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması sebebiyle gün içinde onlarca irili ufaklı sarsıntı meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremleri tespit ederek internetten anlık olarak duyuruyor. Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırılan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İşte 20 Aralık 2021 tarihinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen en son depremler…