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Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:50

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFADKandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması sebebiyle gün içinde onlarca irili ufaklı sarsıntı meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremleri tespit ederek internetten anlık olarak duyuruyor. Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırılan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İşte 20 Aralık 2021 tarihinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen en son depremler…

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi

Gün içinde sarsıntı yaşadığını hisseden pek çok vatandaş "az önce deprem mi oldu?" sorusuyla internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son depremler listesini inceleyen vatandaşlar, güncel sarsıntıların şiddetlerini ve merkez üssü bilgilerini öğrenebiliyor. Peki son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde yaşandı? İşte 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ARALIK PAZARTESİ

20 Aralık Pazartesi günü saat 09:49'da Girit Adası açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte Türkiye çevresinde yaşanan son depremler.

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Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi 
 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  -------------- 2021.12.20 10:54:01  37.9100   29.2353        5.4      -.-  1.6  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel 2021.12.20 10:47:37  37.4633   32.4162        6.7      -.-  1.4  -.-   ORHANIYE-AKOREN (KONYA)                           İlksel 2021.12.20 10:38:10  37.4937   32.4598       12.3      -.-  1.6  -.-   ORHANIYE-AKOREN (KONYA)                           İlksel 2021.12.20 10:16:50  37.2812   38.5313        5.0      -.-  2.0  -.-   BULANCAK-BOZOVA (SANLIURFA)                       İlksel 2021.12.20 09:49:26  35.2297   25.2910        7.6      -.-  3.6  3.7   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel 2021.12.20 09:20:34  38.3467   38.7582        5.0      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel 2021.12.20 08:50:19  37.8595   27.6727        5.3      -.-  1.5  -.-   SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN)                      İlksel 2021.12.20 08:35:00  35.2077   25.2660        9.2      -.-  3.1  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel 2021.12.20 07:05:01  37.8870   27.6965        7.6      -.-  1.7  -.-   KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN)                        İlksel 2021.12.20 06:46:18  37.0632   28.4113        3.1      -.-  2.7  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel 2021.12.20 06:30:56  37.8705   32.0793        5.1      -.-  1.3  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel 2021.12.20 06:29:59  38.0432   38.1425        2.3      -.-  1.5  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel 2021.12.20 06:04:49  40.4448   29.2170        7.5      -.-  1.4  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel 2021.12.20 05:59:29  40.1577   31.7620        8.8      -.-  1.9  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel 2021.12.20 05:00:59  40.4435   29.2028        6.8      -.-  1.3  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel 2021.12.20 04:40:03  35.2240   25.3042        9.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel 2021.12.20 02:45:17  37.8457   26.3270        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel 2021.12.20 02:17:09  37.8100   26.3425        2.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel 2021.12.20 02:12:57  37.8305   26.3435        8.3      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel 2021.12.20 02:07:46  37.8487   26.3970        5.0      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel 2021.12.20 01:33:00  34.9310   33.9683       27.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel 2021.12.20 00:05:38  37.8405   26.5422        8.0      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel 2021.12.19 23:05:24  41.0488   38.9843       19.8      -.-  2.3  -.-   GORELE (GIRESUN)                                  İlksel 2021.12.19 23:00:30  37.0045   35.6948       22.3      -.-  0.8  -.-   ALTIKARA-CEYHAN (ADANA)                           İlksel 2021.12.19 22:45:47  40.7137   30.4887       23.2      -.-  1.3  -.-   YAZILI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel 2021.12.19 21:11:50  39.3868   40.1597       27.3      -.-  1.6  -.-   AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)                      İlksel
Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi

Yaşanan son depremleri anlık olarak görmek için aşağıdaki linklere gidebilirsiniz;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2021 AFAD – Kandilli son depremler listesi
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