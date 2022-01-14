Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizide bu hafta Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizinin bugün ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı listesine bakılıyor. Peki Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı ile dizi hakkında detaylar…