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Haberler Yaşam Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 14.01.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 12:27

Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizide bu hafta Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizinin bugün ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı listesine bakılıyor. Peki Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı ile dizi hakkında detaylar…

Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı

Aziz yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Aziz yeni bölümü için gözler 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı listesine çevrildi. Geçen hafta diziler yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Dizilerin yerine farklı programlar ve filmler yayınlanmıştı. Peki Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı

Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı

AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm saat 20:00'de başlayacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Avcı

02:15 Avcı

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Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar.Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

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