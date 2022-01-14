Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz yeni bölümde neler olacak? 14 Ocak 2022 Show TV yayın akışı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar.Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.