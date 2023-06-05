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Haberler Yaşam Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:17

Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önceki gün Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenmişti. Nobel Ödüllü gururumuz Aziz Sancar, törene katılan sürpriz isimlerdendi. Sancar'ın, tören sonrası kendisiyle ilgili önemli bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede dünyaca ünlü Türk bilim insanını çok mutlu eden bir haber verildi…

Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni yapılmıştı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan davetlileri selamlamıştı. Katılımcılar arasında Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da vardı.

Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!

Bakan Erdoğan'a kutlamak için Almanya'dan gelen Sancar'ın, Türkiye ziyaretinde kendisiyle ilgili önemli bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

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Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!

AZİZ SANCAR'IN DOĞDUĞU EV MÜZE OLACAK
Buna göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödüllü profesörün Mardin Savur'da doğduğu evi müzeye çevirmek için çalışma başlattı.

Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!

Bakan Mehmet Nuri Ersoy da proje kapsamında fikirlerini alarak yol haritasının belirlemek için Aziz Sancar ile görüşme yaptı.

Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!

Bakan Ersoy, birlikte yemek yedikleri Sancar'ı buluşma sonrası İstanbul'dan Almanya'ya uğurladı.

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