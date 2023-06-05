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Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
16:17
Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önceki gün Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenmişti. Nobel Ödüllü gururumuz Aziz Sancar, törene katılan sürpriz isimlerdendi. Sancar'ın, tören sonrası kendisiyle ilgili önemli bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede dünyaca ünlü Türk bilim insanını çok mutlu eden bir haber verildi…