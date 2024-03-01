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Aziz Yıldırım ile kızını dolandırdı: Karısına attığı mesajlar şoke etti!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:43
Aziz Yıldırım ile kızını dolandırdı: Karısına attığı mesajlar şoke etti!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane Başkanı Aziz Yıldırım ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Baba-kızın imzasını taklit edip 763 bin lirayı zimmetine geçiren firari muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı. Eşine, "Ben çok battım, kaçtım. Hepsi benim yediğim paralar" mesajını, "Şahsi borçlarım için dedim" diyerek açıkladı. İmza taklit etmediğini öne süren sanık, "İş yerinden bir anda ayrıldığım için suçlanmış olabilirim" dese de bilirkişi raporu binlerce liranın sanık tarafından çekildiğini ortaya koydu…