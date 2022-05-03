Baba bu akşam var mı, neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı listesi

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolü paylaştığı Baba yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Ramazan Bayramı dolasıyla pek çok dizi yeni bölümüyle yer almazken Show TV yayın akışında da Baba 12.bölüm yok. Dizinin fenomen takipçileri 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışına ulaşmaya çalışırken Baba bu akşam var mı, neden yok, Baba yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Dizinin bu akşamki bölümü yerine saat 20:00'de Ailecek Şaşkınız filmi, 22:30'da ise Nasipse Adayız filmi yer alacak.