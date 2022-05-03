Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Baba bu akşam var mı, neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 03.05.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 14:05

Baba bu akşam var mı, neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı listesi

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolü paylaştığı Baba yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Ramazan Bayramı dolasıyla pek çok dizi yeni bölümüyle yer almazken Show TV yayın akışında da Baba 12.bölüm yok. Dizinin fenomen takipçileri 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışına ulaşmaya çalışırken Baba bu akşam var mı, neden yok, Baba yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Dizinin bu akşamki bölümü yerine saat 20:00'de Ailecek Şaşkınız filmi, 22:30'da ise Nasipse Adayız filmi yer alacak.

Baba bu akşam var mı, neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı listesi

Show TV ekranlarının dizisi Baba yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı yapımda Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlamıştı. Heyecanla sona eren son bölüm ardından Baba bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Pek çok dizinin bayram dolasıyla yeni bölümü yayınlanmazken Baba dizisinin de bu sebepten ara verdiği biliniyor.

Baba bu akşam var mı, neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı listesi

BABA NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı nedeniyle Baba yeni bölüm yayınlanmayacak. Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.

BABA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs tarihinde ekrana gelecek. 3 Mayıs Show TV yayın akışı içerisinde saat 20:00'de saat 20:00'de Ailecek Şaşkınız filmi yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Nasipse Adayız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baba bu akşam var mı, neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı listesi

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 11. Bölümünde; Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

SON DAKİKA