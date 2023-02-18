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Haberler Yaşam 'Asrın Felaketi' baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...
Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:53

'Asrın Felaketi' baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' 11 ilde ağır yıkıma neden olmuştu. Yaralar sarılmaya devam ederken, Malatya'da depremde hayatını kaybeden yüzlerce kişinin yan yana defnedildiği mezarlıkta, kırmızı mont asılı olan mezardan dram çıktı. Yıkılan evlerinin enkazından birbirlerine sarılı halde cenazeleri çıkarılan Fehmi Çiçek (40) ile kızı Elif'in (7) işte o yürekleri dağlayan hikayesi...

DHA
’Asrın Felaketi’ baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Son verilere göre, yaşamını yitiren bin 393 kişi yakınlarının gözyaşları arasında mezarlığıa iş makineleri tarafından yan yana açılan mezarlara defnedildi.

’Asrın Felaketi’ baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...

Mezar başlarına yakınları tarafından eşarp, seccade ve bere gibi özel eşyalar asıldı. Bir mezarın başında tahtaya asılan kırmızı çocuk montu ise dikkat çekti. Kırmızı montun, küçük kızın çok sevdiği montunun olduğu belirtildi.

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’Asrın Felaketi’ baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...

BİRBİRLERİNE SARILI BULUNMUŞLARDI

Yakınlarının ziyaret ettiği mezarın Elif Çiçek'e ait olduğu, enkazdan birbirlerine sarılı halde bulunan Elif Çiçek ile babası Fehmi Çiçek'in birlikte defnedildiği ortaya çıktı.

’Asrın Felaketi’ baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...

Ailenin yakını Ünal Tan şunları söyledi: "Kahramanmaraş merkezli ilk depremde akrabamız olan Fehmi Çiçek'in Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evi yıkılıyor.

’Asrın Felaketi’ baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...

5 katlı apartmanın birinci katında oturan Çiçek ailesinden baba Fehmi ile kucağındaki kızı Elif, kolon altında kalarak yaşamını yitirdi. Evin hanımı Kudret ile oğlu Samet ise enkazın boşlukta kalması sonucu kurtuldular.

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