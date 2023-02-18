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'Asrın Felaketi' baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...
Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
11:53
'Asrın Felaketi' baba ile kızını ayırdı: Mezarlıktaki kırmızı montun yürekleri dağlayan o hikayesi...
Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' 11 ilde ağır yıkıma neden olmuştu. Yaralar sarılmaya devam ederken, Malatya'da depremde hayatını kaybeden yüzlerce kişinin yan yana defnedildiği mezarlıkta, kırmızı mont asılı olan mezardan dram çıktı. Yıkılan evlerinin enkazından birbirlerine sarılı halde cenazeleri çıkarılan Fehmi Çiçek (40) ile kızı Elif'in (7) işte o yürekleri dağlayan hikayesi...