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Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’
Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
07:25
Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’
Fransa'da yaşayan Ahmet Çatak'ın (32) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ahmet Çatak ile kızı Alina Kumsal Çatak (5) yaşamını yitirirken, güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak (27) ile 1.5 yaşındaki kızı Mila Nefes Çatak yaralandı. 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.