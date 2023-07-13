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Haberler Yaşam Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’
Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 07:25

Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Fransa'da yaşayan Ahmet Çatak'ın (32) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ahmet Çatak ile kızı Alina Kumsal Çatak (5) yaşamını yitirirken, güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak (27) ile 1.5 yaşındaki kızı Mila Nefes Çatak yaralandı. 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

Ceyhan TORLAK
Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Fransa'da yaşayan Ahmet Çatak (32) eşi Rabia Çatak (27) ile kızları Alina Kumsal (5) ve 1.5 yaşındaik Mila'yı yanına alarak otomobiliyle Didim'e tatile gitmek üzere yola çıtı.

Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Çatak'ın kullandığı Fransa plakalı otomobil Aydın-Denizli kara yolu Kızıldere Mahallesi'nde önceki gün (Salı) kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

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Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Yoldan geçen Halis Atıkan idaresindeki 20 BS 861 plakalı kamyon, otomobilin yaptığı kazayı görüp bölgede duran Emin Bosun'un kullandığı 20 NB 616 plakalı kamyona çarptı.

Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bosun yönetimindeki kamyon, otomobile çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Baba ile kızının öldüğü kazadan geriye fotoğraflar kaldı! ‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ahmet Çatak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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