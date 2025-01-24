Haberler
Yaşam
Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur'daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
10:11
Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur'daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Metin Kızıllı (43), alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Hakkında "ağırlaştırılmış ömür boyu hapis" istemiyle dava açılan Kızıllı, iddianamedeki ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı. Kızıllı ifadesinde cinayet sonrası eşine mesaj attığını da söyledi.