Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur’daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

Beni affetmeyeceğinizi biliyorum. Son çarem buydu. Beni sıkıntıya soktular, dolandırdılar. Beni dolandırdıkları için durumum kötüleşti. Son çarem buydu. Bunu bana yapanları öldürdüm. Sizden çok özür diliyorum. Belki biraz sonra kendimi öldüreceğim. Lütfen beni affedin' şeklinde sesli mesaj attı.