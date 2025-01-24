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Haberler Yaşam Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur'daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:11

Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur'daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Metin Kızıllı (43), alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Hakkında "ağırlaştırılmış ömür boyu hapis" istemiyle dava açılan Kızıllı, iddianamedeki ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı. Kızıllı ifadesinde cinayet sonrası eşine mesaj attığını da söyledi.

DHA
Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur’daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

Burdur'daki olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobili ile kaçan Metin Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur’daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur’daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur’daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

EŞİNE MESAJ ATMIŞ: HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM

İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Metin Kızıllı'nın Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i öldürdükten sonra eşine 'Canım ailem, canım karıcım, annecim, babacım, canım çocuklarım, hepinizden çok çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Hakkınızı helal edin.

Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur’daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

Beni affetmeyeceğinizi biliyorum. Son çarem buydu. Beni sıkıntıya soktular, dolandırdılar. Beni dolandırdıkları için durumum kötüleşti. Son çarem buydu. Bunu bana yapanları öldürdüm. Sizden çok özür diliyorum. Belki biraz sonra kendimi öldüreceğim. Lütfen beni affedin' şeklinde sesli mesaj attı.

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