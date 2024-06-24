Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 21:39

Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2011 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Mark Waters oturuyor. Orijinal adıyla Mr. Popper's Penguins bu akşam sinemaseverler ile buluşuyor. Jim Carrey'nin başrolünde yer aldığı yapım komedi ve aile türlerinde dikkat çekiyor. Peki; Babamın Penguenleri filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

Babamın Penguenleri oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. İlginç konusu ile dikkat çeken yapım bugün EURO 2024 maçları öncesinde izleyenler ile buluşuyor. Peki; Babamın Penguenleri filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

Kendisini kötü hisseden Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey

Carla Gugino

Ophelia Lovibond

Madeline Carroll

Angela Lansbury

Dominic Chianese

James Tupper

Philip Baker Hall

Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
SON DAKİKA