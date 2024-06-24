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Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
21:39
Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu gündeme geldi! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
Babamın Penguenleri oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2011 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Mark Waters oturuyor. Orijinal adıyla Mr. Popper's Penguins bu akşam sinemaseverler ile buluşuyor. Jim Carrey'nin başrolünde yer aldığı yapım komedi ve aile türlerinde dikkat çekiyor. Peki; Babamın Penguenleri filmi nerede ve ne zaman çekildi?