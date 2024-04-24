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'Babamız en ağır cezayı alsın' demişlerdi: Nadire'nin katili için karar verildi!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
12:12
'Babamız en ağır cezayı alsın' demişlerdi: Nadire'nin katili için karar verildi!
Kan donduran olay geçen yıl Antalya'da yaşanmıştı. Tartıştığı 2 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak'ı (42) av tüfeğiyle başından vurarak öldüren İbrahim Güzelçolak (49) karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi, cezada indirim uygulanmadı...