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Haberler Yaşam Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:40

Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Beyoğlu'nda yaşayan Zeynal Küknaroğlu (65), kendisine ve eşine uzun süredir şiddet uyguladığını iddia ettiği öz oğlu O.K. (27) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oğlunun savcılığın verdiği uzaklaştırma kararına uymadığını söyleyen baba şiddet ve hakaretlerin son bulması için çare arıyor. SABAH'a konuşan Zeynal Küknaroğlu; "Yaklaşık on yıldır hem eşime hem de bana işkence ediyor. Gitmediğim karakol kalmadı. Savcılığa da başvurdum. Bugün de arabamı paramparça etti. Sonunda ya o beni ya da ben onu öldüreceğim" dedi.

HUZEYFE ATICI
Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Beyoğlu'na bağlı Piripaşa Mahallesi, Dereiçi sokakta eşi Nilüfer Küknaroğlu ile birlikte yaşayan Zeynal Küknaroğlu, aynı bahçe içerisinde başka bir evde yalnız yaşayan, bekar ve işsiz olan öz oğlu O.K. hakkında uzun süredir kendisine ve eşine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Savcılık soruşturma sonrası O.K. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararına da uymayan O.K, anne ve babasına hakaret ve küfürler savurmaya ve şiddet uygulamaya devam etti.

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Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Dün de babasına ait aracın camlarını kırdı, lastiklerini patlattı. Son bir yıl içerisinde aracının oğlu tarafından 4 kez parçalandığını söyleyen çaresiz baba, oğlunun tedavi edilmesini istiyor.

Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

KARI KOCA 10 YILDIR EVLAT ŞİDDETİ GÖRÜYOR

Öz oğlu tarafından edilen hakaretlere ve uyguladığı şiddete dayanamadığını ve çare aradığını ifade eden bana Zeynal Küknaroğlu, "Yaklaşık 10 yıldır hem eşime hem de bana hayatı zehir etti.

Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

İnsanın öz oğlundan bu hakaretleri ve küfürleri duyması çok acı. Sadece bununla da kalmayıp hem annesine hem de bana şiddet uyguluyor.

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