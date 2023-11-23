Haberler Yaşam Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:40

Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Beyoğlu'nda yaşayan Zeynal Küknaroğlu (65), kendisine ve eşine uzun süredir şiddet uyguladığını iddia ettiği öz oğlu O.K. (27) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oğlunun savcılığın verdiği uzaklaştırma kararına uymadığını söyleyen baba şiddet ve hakaretlerin son bulması için çare arıyor. SABAH'a konuşan Zeynal Küknaroğlu; "Yaklaşık on yıldır hem eşime hem de bana işkence ediyor. Gitmediğim karakol kalmadı. Savcılığa da başvurdum. Bugün de arabamı paramparça etti. Sonunda ya o beni ya da ben onu öldüreceğim" dedi.