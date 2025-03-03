Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

Babasını kaybeden, annesinin yoğun bakıma alınmasına üzülen Nihan Pedüker ise, Cumartesi günü kendisini iyi hissetmeyince doktora gitti. İlaçlarını alıp arkadaşına dinleneceğini söyleyerek saat 12.00 sıralarında evine giden kadına bir daha ulaşılamadı.