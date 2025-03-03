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Haberler Yaşam Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:21

Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

Korkunç olay Avcılar'da yaşandı. 55 yaşındaki Nihan Pedüker 2 gün önce 92 yaşındaki babasını toprağa verdi. Eşinin ölmesine dayanamayan anne Pedüker olayın ardından kalp krizi geçirip yoğun bakıma alındı. Apartman sakinleri ve arkadaşı kadına bir türlü ulaşamadı. İhbar üzerine apartmana gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri talihsiz kadını öyle bir halde buldu ki...

DHA
Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

Merkez Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan Nihan Pedüker'in babası, 2 gün önce yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Yaşlı adam Çarşamba günü toprağa verildikten sonra, Pedüker'in 85 yaşındaki annesi kalp krizi geçirdi.

Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

Babasını kaybeden, annesinin yoğun bakıma alınmasına üzülen Nihan Pedüker ise, Cumartesi günü kendisini iyi hissetmeyince doktora gitti. İlaçlarını alıp arkadaşına dinleneceğini söyleyerek saat 12.00 sıralarında evine giden kadına bir daha ulaşılamadı.

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Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

ARKADAŞI DEFALARCA TELEFONLA ARADI

Arkadaşının defalarca telefonla araması ve eve gelip kapıyı çalmasına rağmen Pedüker kapıyı açmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

NİHAN PEDÜKER BAYGIN HALDE BULUNDU!

Dördüncü kattaki evin kapısının zarar görmemesi için çilingir çağırıldı. Çilindir yardımıyla içeri giren sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Nihan Pedüker'i hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!

Çalışmaları izleyen ve ekiplerden bilgi alan Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Raufoğlu, "Babasını kaybetti. Tabii cenazesini kaldırdık. Eşinin ölümünü duyan annesi de fenalaşmış komalık olmuş.