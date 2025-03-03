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Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
09:21
Babası ölünce annesi kalp krizi geçirdi! Talihsiz evlat her yerde aranıyordu! Baygın halde bulundu!
Korkunç olay Avcılar'da yaşandı. 55 yaşındaki Nihan Pedüker 2 gün önce 92 yaşındaki babasını toprağa verdi. Eşinin ölmesine dayanamayan anne Pedüker olayın ardından kalp krizi geçirip yoğun bakıma alındı. Apartman sakinleri ve arkadaşı kadına bir türlü ulaşamadı. İhbar üzerine apartmana gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri talihsiz kadını öyle bir halde buldu ki...