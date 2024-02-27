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Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:32
Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!
Adana'da kan donduran bir olay meydana geldi. Otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından dövülüp bıçaklanan Selam Şenci, hayatını kaybetti. Şenci'yi öldüren 5 kişinin dün babası tarafından öldürülen 19 yaşındaki Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları ve Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp edip ve bıçakladıkları iddia edildi.