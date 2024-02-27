Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

Kanlı donduran olay, önceki gün 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında yaşandı. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Şenci, bir süre sohbet ettiği kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Şenci'yi tekme ve yumruklarla darp etti.