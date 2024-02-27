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Haberler Yaşam Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:32

Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

Adana'da kan donduran bir olay meydana geldi. Otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından dövülüp bıçaklanan Selam Şenci, hayatını kaybetti. Şenci'yi öldüren 5 kişinin dün babası tarafından öldürülen 19 yaşındaki Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları ve Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp edip ve bıçakladıkları iddia edildi.

Ziya RAMOĞLU
Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

Kanlı donduran olay, önceki gün 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında yaşandı. Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi. Şenci, bir süre sohbet ettiği kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Şenci'yi tekme ve yumruklarla darp etti.

Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

KADIN TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI
Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

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Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA!

Kanlar içinde yere yığılan Şenci'nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da dehşet görüntüler kamerada: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar | Video

Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

HASTANEDE ÖLDÜ
Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Şenci, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Babası tarafından bıçaklanan Dilan’ın intikamını aldılar: Öldürüp üzerinde zıpladılar!

Ameliyata alınan Şenci, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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