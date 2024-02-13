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Haberler Yaşam Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:00

Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!

İzmir'de Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı tam 28 yerinden bıçaklayarak katletti. Elindeki kan bile kurumadan polise giderek cinayeti itiraf etti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani evladın ifadesindeki çelişkili ifadeler dikkat çekti. Cinayetteki çift bıçak detayı üzerine şüpheler, Haşmet Gürkan'ın kızı Evrim ile eşi Ayfer'e çevrildi. Soruşturma kapsamındaki anne ile kızın cinayette azmettirici olabileceği ve Haşmet Gürkan'ın aile içi infaza kurban gitmiş olabileceğine dikkat çekildi. İşte kan donduran detaylar…

Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!
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Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!
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Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!
Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!
Babasını 28 yerinden bıçakladı: Kan donduran cinayette aile içi infaz detayı!
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