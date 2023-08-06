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Haberler Yaşam Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?
Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:17

Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?

33 yaşındaki yaşındaki Hakan Demirel, sevgilisi ile evlenmesine izin vermeyen babasını tüfekle katletti. Cani gencin, cinayetten önce babasına tüfeği gösterip "Nasıl ateş ediliyor?" diye sorduğu öğrenildi. Mahkemede, "Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" diyen Demirel, cinayeti nasıl işlediğini şu sözlerle bahsetti. Detaylar tüyler ürpertti...

DHA
Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?

Tarihler 9 Şubat'ı gösterdiğinde Bursa Osmangazi'de korkunç bir olay yaşandı. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in oğlu Hakan Demirel, iddiaya göre, 3 gün haber alamayınca kardeşi ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı.

Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?

Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan polis, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı.

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Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?

HABERİ YOKMUŞ GİBİ CESEDİ ARAMIŞ!
Soğukkanlı tavırları ile dikkati çeken Hakan Demirel, çapraz sorguda, babasını öldürdüğünü itiraf etti. Demirel, ifadesinde, "Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. 1 hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım, babama ait tüfekle kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra onun cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek, kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" dedi. İşlemleri sonrası Hakan Demirel, tutuklandı.

Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?

BABASI, KIZ ARKADAŞINI OĞLUNA UYGUN BULMAMIŞ
Olaya ilişkin iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen iddianamede; cinayetin ertesi günü polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptığı bildirildi. İddianamede; Hakan Demirel'in emniyetteki ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi. Demirel'in, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I.'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip, Ezgi I.'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia ettiği de iddianamede yer aldı.

Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?

Demirel ifadesinde; 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için evine gittiğini anlattı. Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla telefonda konuştuklarını gören babasının kendisini darbederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek, ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

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