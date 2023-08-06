Haberler
Yaşam
Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?
Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
12:17
Babasını öldürmeden önce bu soruyu sormuş: Nasıl ateş ediliyor?
33 yaşındaki yaşındaki Hakan Demirel, sevgilisi ile evlenmesine izin vermeyen babasını tüfekle katletti. Cani gencin, cinayetten önce babasına tüfeği gösterip "Nasıl ateş ediliyor?" diye sorduğu öğrenildi. Mahkemede, "Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" diyen Demirel, cinayeti nasıl işlediğini şu sözlerle bahsetti. Detaylar tüyler ürpertti...