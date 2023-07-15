Bacağından arı soktu: Öldü!

Vücudunun bazı bölümlerinde şişlik oluşan Öztürk, fenalaştı. İhbarla adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.