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Haberler Yaşam Bacağından arı soktu: Öldü!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 15:50

Bacağından arı soktu: Öldü!

Trabzon'da Ali Öztürk komşusunun bal peteklerini kamyona yüklerken bacağından arı sokunca rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Öztürk, kurtarılamadı.

DHA
Bacağından arı soktu: Öldü!

Talihsiz olay dün akşam Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven Mahallesi'nde meydana geldi.

Bacağından arı soktu: Öldü!

Ali Öztürk, Erzurum'a gönderilmek üzere hazırlanan peteklerin kamyona yüklenmesi için komşusuna yardıma gitti. Öztürk, petekleri yüklediği sırada bacağından arı soktu.

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Bacağından arı soktu: Öldü!

Vücudunun bazı bölümlerinde şişlik oluşan Öztürk, fenalaştı. İhbarla adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Bacağından arı soktu: Öldü!

Öztürk'ün arı alerjisi olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bacağından arı soktu: Öldü!

Ali Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası, yarın Hayrat ilçesinde toprağa verilecek.

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