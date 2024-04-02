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Haberler Yaşam Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:59

Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcu Bekir Bozar'ı (68) alacak meselesi nedeniyle öldürüp otomobilin bagajına koyduktan sonra sabaha kadar şehir turu atan katil Ferhat Bayram (24) 13 gün sonra yakayı ele verdi. Bekçilere kadın kimliği veren Ferhat Bayram, kendisinin kadın olduğunu ve ameliyatla erkek olduğunu iddia etti. Bekçilerin dikkatiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK
Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

Bornova ilçesinde, 20 Mart'ta Enes Özkurhan (24) polis merkezine giderek Kazımdirik Mahallesi 364/1 Sokak'taki özel bir hastanenin otoparkındaki otomobilin bagajında ceset olduğu ihbar etti. Adresteki otomobilde 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayına ilişkin yapılan araştırmada cesedin, kuyumcu Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Bozar adına kiralandığı tespit edildi.

Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

SABAHA KADAR CESETLE ŞEHİR TURU

İhbarı yapan Enes Özkurhan ifadesinde, cinayet ile ilgili bağını da anlattı. Özkurhan, 19 Mart akşamı çocukluk arkadaşı Ferhat Bayram'ın kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. Özkurhan, adrese gittiğinde Ferhat Bayram ile kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'ın aynı otomobilde olduğunu söyledi.

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Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını dile getiren Özkurhan, kuyumcu Bozar'ın yanındaki ön koltuğa, arkadaşı Ferhat Bayram'ın ise arka koltuğa oturduğunu belirtti.

Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan Enes Özkurhan, bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve Ferhat Bayram'ın tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini anlattı.

Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

OTOMOBİLİ HASTANE OTOPARKINA BIRAKTI

Enes Özkurhan ifadesinin devamında, bir süre gittikten sonra Ferhat Bayram'ın talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar'ın cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dolaşıp sabah saatlerinde tekrar İzmir'e döndüklerini belirtti.

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