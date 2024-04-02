Haberler
Yaşam
Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
09:59
Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!
İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcu Bekir Bozar'ı (68) alacak meselesi nedeniyle öldürüp otomobilin bagajına koyduktan sonra sabaha kadar şehir turu atan katil Ferhat Bayram (24) 13 gün sonra yakayı ele verdi. Bekçilere kadın kimliği veren Ferhat Bayram, kendisinin kadın olduğunu ve ameliyatla erkek olduğunu iddia etti. Bekçilerin dikkatiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.