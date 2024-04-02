Bagajdaki cesetle sabaha kadar şehir turu atmıştı! Kadın kimliğiyle yakalanan katilin bekçiye cevabı şaşırttı!

Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan Enes Özkurhan, bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve Ferhat Bayram'ın tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini anlattı.