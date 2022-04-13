Haberler Yaşam Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 01:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 01:55

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

Gelen son dakika haberine göre; Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Bağcılar Belediye Başkanı istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyururken bu gelişmenin ardından "Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve neden istifa etti?" soruları yanıt aramaya başladı. 15 yıldır sürdürdüğü görevinden yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ayrılmak durumunda kaldığını ifade eden Belediye Başkanı, tedavi gördüğü doktorlarla yapılan istişareler neticesinde bu kararı verdiğini ifade etti. Peki, Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hastalığı ne ve neden istifa etti? İşte detaylar...