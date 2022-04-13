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Haberler Yaşam Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 01:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 01:55

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

Gelen son dakika haberine göre; Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Bağcılar Belediye Başkanı istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyururken bu gelişmenin ardından "Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve neden istifa etti?" soruları yanıt aramaya başladı. 15 yıldır sürdürdüğü görevinden yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ayrılmak durumunda kaldığını ifade eden Belediye Başkanı, tedavi gördüğü doktorlarla yapılan istişareler neticesinde bu kararı verdiğini ifade etti. Peki, Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hastalığı ne ve neden istifa etti? İşte detaylar...

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Daha önce mevcut olan kalp sorunlarının tekrarladığınu ifade eden Belediye Başkanı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle çok sevdiği görevinden istifa etmek durumunda kaldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından "Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hastalığı ne ve neden istifa etti?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın hayatı ve hakkında detaylar...

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

LOKMAN ÇAĞIRICI SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çağırıcı, 15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdiğini hatırlatarak, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun´un Bulancak İlçesi´nde dünyaya gelen Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle istifa etti! Lokman Çağırıcı kimdir?

Son olarak 13 Nisan tarihinde 15 yıldır sürdürdüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

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