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Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
16:33
Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı
İstanbul Bağcılar Necattin Camii imamı Dursun Kuru tartışma yaşadığı bir kişi tarafından okla vuruldu. Omzundan yaralanan imam hastanede tedavi altına alınırken şüpheli Muhammet F.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin imamla camide şortla namaz kılan birini uyarmadığı için tartıştığı olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü.