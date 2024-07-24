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Haberler Yaşam Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:33

Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar Necattin Camii imamı Dursun Kuru tartışma yaşadığı bir kişi tarafından okla vuruldu. Omzundan yaralanan imam hastanede tedavi altına alınırken şüpheli Muhammet F.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin imamla camide şortla namaz kılan birini uyarmadığı için tartıştığı olayı bu yüzden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir şahıs, tartıştığı camii imamını okla vurdu. Çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. İddiaya göre şüpheli Muhammed F.G. camide şortla namaz kılan birini gördü ve imama söyledi.

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Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

İmam bu duruma tepki göstermedi diye imam Dursun Kuru ile tartışmaya başladı. Daha sonra olay yerinden ayrılan şüpheli eline aldığı okla tekrar dönüm imama ok attı.

Bağcılar'da şok eden olay: Tartıştığı cami imamını okla vurdu! | Video

Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşananları gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan çevredeki esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Bağcılar’da cami imamı okla vuruldu! Tartışmanın sebebi ortaya çıktı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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