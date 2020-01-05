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  • Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

'da feci ; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 05.01.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 21:09
Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

, saat 19.00 sıralarında İSTOÇ Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Havalimanı istikametinde meydana geldi.

Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

34 GR 8695 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak Havalimanı yol ayrımında bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ikiye ayrıldığı bölgedeki bariyer otomobile ok gibi saplandı.

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Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

sonrası sürücü, araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı.

Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

Polis ekipleri, olası bir nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.

Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı
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