Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı
İstanbulBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.