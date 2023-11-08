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Haberler Yaşam Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:19

Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

Bağcılar'da sevgili dehşeti yaşandı. Adapazarı'nda inşaat vinçleri kiralama işi yaptığı öğrenirken 48 yaşındaki iş insanı Barbaros Tüzün bir süredir ilişki yaşadığı 2 çocuk annesi Filiz Akçay'ı ve 14 yaşındaki kızı Selin Akçay'ı silahla vurarak öldürdü. Tüzün daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olaydan sonra Filiz Çilingirin büyük kızı İ.A. eve geldi. Tüzün'ün o saatlerde işte olan İ.A.'ya sesli mesaj göndererek, 'annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende' dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

Adapazarı'nda inşaat vinçleri kiralama işi yaptığı öğrenirken 48 yaşındaki iş insanı Barbaros Tüzün bir süredir ilişki yaşadığı 2 çocuk annesi Filiz Akçay'ı ve 14 yaşındaki kızı Selin Akçay'ı silahla vurarak öldürdü. Tüzün daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

Akçay'ın büyük kızının dehşet anlarından sadece 15 dakika önce evden çıkış staja gittiği öğrenildi. Ölümden kıl payı kurtulan genç kızın haberi alınca sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede Barbaros Tüzün'ün olaydan bir süre önce Adapazarı'ndan İstanbul'a geldiği ve Akçay'a evlenme teklifi ettiği öne sürüldü. Bu teklife olumsuz yanıt alan Tüzün'ün olayı gerçekleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.

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Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

Bağcılar Bağlarbaşı Mahallesi 40. Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 2 çocuk annesi Filiz Akçak kızlarıyla bu adreste ikamet ediyordu. Bir yıldır Sakarya'da vinç kiralama şirketi bulunan Barbaros Tüzün ile birliktelik yaşıyordu. Barbaros Tüzün işlerinden fırsat buldukça İstanbul'a geliyor ve Filiz Akçay'la vakit geçiriyordu.

Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

İddiaya göre Barbaros Akçay, ilişkileri ilerleyince Filiz Akçay'a evlenme teklif etti. Filiz Akçay, bu teklifi kabul etmedi. Barbaros Tüzün evlenme baskısını arttırınca Filiz Akçay ayrılmaya karar verdi. Bu durum nedeniyle ikili arasında sert tartışmalar yaşanmaya başladı.

Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

Barbaros Tüzün, konuşmak için dün sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya'dan Filiz Akçay'ın Bağcılar'daki evine geldi. Eve girdikten bir süre sonra silah sesleri yükseldi. Komşuları hemen polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Ev kan gölüne dönmüştü. Evde Filiz Akçay, kızı Selin Akçay ve Barbaros Tüzün'ün cesetleri bulundu. Barbaros Tüzün'ün yanında tabanca bulunurken, Tüzün'ün, Filiz Akçay ve kızı Selin'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi.

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