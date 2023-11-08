Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı

Akçay'ın büyük kızının dehşet anlarından sadece 15 dakika önce evden çıkış staja gittiği öğrenildi. Ölümden kıl payı kurtulan genç kızın haberi alınca sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede Barbaros Tüzün'ün olaydan bir süre önce Adapazarı'ndan İstanbul'a geldiği ve Akçay'a evlenme teklifi ettiği öne sürüldü. Bu teklife olumsuz yanıt alan Tüzün'ün olayı gerçekleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.