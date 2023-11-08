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Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
09:19
Bağcılar’da sevgili dehşeti: Ayrılmak isteyen kadını ve kızını öldürüp canına kıydı
Bağcılar'da sevgili dehşeti yaşandı. Adapazarı'nda inşaat vinçleri kiralama işi yaptığı öğrenirken 48 yaşındaki iş insanı Barbaros Tüzün bir süredir ilişki yaşadığı 2 çocuk annesi Filiz Akçay'ı ve 14 yaşındaki kızı Selin Akçay'ı silahla vurarak öldürdü. Tüzün daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olaydan sonra Filiz Çilingirin büyük kızı İ.A. eve geldi. Tüzün'ün o saatlerde işte olan İ.A.'ya sesli mesaj göndererek, 'annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende' dediği öğrenildi.