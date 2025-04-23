Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:12

Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

İstanbul Kadıköy'de İlhan Ünğan, 6 yıl önce 12 yaşındaki çocuğu ve eşinin gözleri önünde katledildi. Kan donduran cinayetle ilgili yaşanan yeni gelişme dikkat çekti. Öyle ki uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan'ın cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan önemli isimlerinden Tolga Hakan Ceyhan Hakkari'de ele geçirildi. Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamı olduğu iddia edilen Ceyhan verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi!

Yunus Emre KAVAK
Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

Olay 7 Nisan 2019'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi İlhan Üngan restoran çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan ve birlikte yemek yediği Tolga Hakan Ceyhan, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

Olay sonrası yapılan çalışmalarda, tetikçi ve aracı kullanan şüpheli kısa sürede tespit edildi. Cinayeti İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin azmettirdiği öne sürüldü. Kısa sürede olayın planlayacılarından birinin iddiaya göre Tolga Hakan Ceyhan olduğu belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

KIRMIZI BÜLTENLE ARANMAYA BAŞLANDI

Olayın tetikçisi Efkan Öveç ve diğer şüpheli Cem Dursun yakalandı. Ancak Tolga Hakan Ceyhan kayıplara karıştı. Yapılan araştırmada, tetikçiyi olaydan bir gün önce otele yerleştirdiği belirlenen Tolga Hakan Ceyhan hakkında yakalama ve Kırmızı Bültenle aranması çıkarıldı.

Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

HAKKARİ'DE YAKALANDI

Zindaşti tarafından yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen Tolga Hakan Ceyhan önceki gün Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde yakalandı. 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunan şüpheli, işlemlerin ardından Yüksekova'da adliyeden SEGBİS yoluyla İstanbul'da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı.

Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede iddiaları kabul etmeyen Ceyhan şöyle konuştu: "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim. Herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildi.