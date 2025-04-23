Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!

KIRMIZI BÜLTENLE ARANMAYA BAŞLANDI

Olayın tetikçisi Efkan Öveç ve diğer şüpheli Cem Dursun yakalandı. Ancak Tolga Hakan Ceyhan kayıplara karıştı. Yapılan araştırmada, tetikçiyi olaydan bir gün önce otele yerleştirdiği belirlenen Tolga Hakan Ceyhan hakkında yakalama ve Kırmızı Bültenle aranması çıkarıldı.