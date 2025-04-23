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Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
09:12
Bağdat Caddesi’ndeki kanlı infazla çarpıcı gelişme: Kırmızı Bültenle aranan Tolga Hakan Ceyhan yakalandı!
İstanbul Kadıköy'de İlhan Ünğan, 6 yıl önce 12 yaşındaki çocuğu ve eşinin gözleri önünde katledildi. Kan donduran cinayetle ilgili yaşanan yeni gelişme dikkat çekti. Öyle ki uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan'ın cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan önemli isimlerinden Tolga Hakan Ceyhan Hakkari'de ele geçirildi. Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamı olduğu iddia edilen Ceyhan verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi!