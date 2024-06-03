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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:37
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
Bağkur 7200 prim gün sayısı 2024 yılı itibarıyla gündemde! Bağ-Kur'lularda emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emekli olamamıştı. Ancak konu hakkında geçtiğimiz aylarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!