Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi henüz yasalaşmamış olsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa teklifi kapsamında değerlendiriliyor ve yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor.

Esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1800 gün (5 yıl) daha erken emekli olma imkanına kavuşacak.

Güncel gelişmeleri ve resmi duyuruları takip etmek, esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli olacaktır.