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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı (9000 gün) düştü mü?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
12:56
Bağkur 7200 prim gün sayısı torba yasa ile gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur 7200 prim gün sayısı (9000 gün) düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?