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Haberler Yaşam Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı (9000 gün) düştü mü?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:56

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı (9000 gün) düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısı torba yasa ile gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur 7200 prim gün sayısı (9000 gün) düştü mü? Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı 9000 gün düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısı erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısını aralıyor ve 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, Esnafa erken emeklilik fırsatı sağlayacak Bağkur prim gün sayısı hakkında son durum!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı 9000 gün düştü mü?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi henüz yasalaşmamış olsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa teklifi kapsamında değerlendiriliyor ve yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor.

Esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1800 gün (5 yıl) daha erken emekli olma imkanına kavuşacak.

Güncel gelişmeleri ve resmi duyuruları takip etmek, esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli olacaktır.

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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı 9000 gün düştü mü?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı 9000 gün düştü mü?

Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! Esnafa erken emeklilik fırsatı için Bağkur prim gün sayısı 9000 gün düştü mü?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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