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Giriş Tarihi: 20.08.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 05:59

BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik!

Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Esnafa erken emeklilik için fırsat kapısını aralayacak olan Bağkur prim gün sayısı, Torba Yasa ile birlikte gündemde. Torba Yasa içeriğinde birçok önemli madde yer alırken, Bağkur prim gün sayısının 9 binden, 7200 güne düşmesi hakkında tüm gelişmeler mercek altına alınıyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik hakkında son gelişmeler…

BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik!

Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri Torba Yasa açıklamları ile birlikte kamuoyunun gündeminde. Resmi gazete adımı beklenen yasa için en önemli konu başlığı esnafa erken emekliliği getirecek olan Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik!

BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Meclis'in ekim ayında çalışmalarına yeniden başlayacak. Esnafa 7 bin 200 prim günü vaadi şimdilik beklemede.

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) oldu.

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BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik!

Bağkurlular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.

Daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalan Bağkurlular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarını sağlarsa emekli olabiliyor.

BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik!

SSK'lılar ise 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Prim eşitlemesiyle bu durumun değişmesi bekleniyor. Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu yeni dönemde değerlendirmeye alınacak.

BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa’da var mı, Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak? Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilik!

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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