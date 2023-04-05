Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:40

Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Bağkur tescil affı var mı, gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi paketi içerisinde Bağkur tescil affı 2023 var mı sorusu aratılmakta. Yeni borç düzenlemesi sonrası bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamalarda vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçların yapılandırılabileceğine yer verildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023, çıkacak mı? İşte konu hakkında detaylar

Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Bağkur tescil affı var mı, çıkacak mı sorusu yanıt arıyor. Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılmaktayken, vatandaşlar Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar

Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

BAĞKUR TESCİL AFFI SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ve birçok borcun yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de görüşüldü, geçtiğimiz günlerde ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı. Fakat Bağkur tescil affı ile ilgili bir madde bu yasada yer almadı.

Son olarak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenleme geldi.

Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

SON DAKİKA