Haberler Yaşam Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:40

Bağkur tescil affı var mı 2023? Borç yapılandırma Bağkur tescil affı nedir, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Bağkur tescil affı var mı, gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi paketi içerisinde Bağkur tescil affı 2023 var mı sorusu aratılmakta. Yeni borç düzenlemesi sonrası bekleyiş sürüyor. Yapılan açıklamalarda vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçların yapılandırılabileceğine yer verildi. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı 2023, çıkacak mı? İşte konu hakkında detaylar