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Haberler Yaşam BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:09

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!

Show Tv'de son olarak 15. bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi için "Bahar yeni bölüm fragman izle" araştırması yapılıyor. Dizinin 16. bölüm fragmanı için araştırmalara başlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Rengin ve Timur'u artık bütün hastane öğrenmiştir. Bahar yeni sahip olduklarıyla mutlu olacağını sanarken yeni avukat ile başı tekrar derde girmiştir.Evren ve Bahar'ın duyguları yoğunlaşırken onları zorlu günler bekliyordur. Peki yeni bölümde neler olacak? Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bahar 16. bölüm fragmanı izle

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!

Bahar dizisi 16. bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Bahar'ın hastalığının tekrar etmesinden sonra yaşayacağı dönüşümü ve planlarını merak eden izleyiciler "bahar dizisi yeni bölüm fragman" araştırmasına başladılar. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisi 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye ait fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Yayınlandığında yer vereceğiz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/bahar-15-bolum-2-fragmani/119388

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BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!

BAHAR SON BÖLÜM İZLE:

Bahar dizisi son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

hhttps://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/bahar-sezon-1-bolum-15-izle/119420

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Umay ve Parla'nın haberini almasıyla hastaneye gelir. Rengin ve Bahar hastanede gerilir, Timur ne yapacağını bilemez.

BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!

Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz! Nevra son bir kez Bahar ve Timur'u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğrenir.

Ayhan, Bahar'a, Aziz Yavuzoğlu'nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar'ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir

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