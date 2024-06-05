Haberler
Yaşam
BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
06:09
BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMA yayımlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar gündemde!
Show Tv'de son olarak 15. bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi için "Bahar yeni bölüm fragman izle" araştırması yapılıyor. Dizinin 16. bölüm fragmanı için araştırmalara başlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Rengin ve Timur'u artık bütün hastane öğrenmiştir. Bahar yeni sahip olduklarıyla mutlu olacağını sanarken yeni avukat ile başı tekrar derde girmiştir.Evren ve Bahar'ın duyguları yoğunlaşırken onları zorlu günler bekliyordur. Peki yeni bölümde neler olacak? Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bahar 16. bölüm fragmanı izle