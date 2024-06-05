BAHAR 16. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, neler yaşanacak? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı araştırılıyor!

Yangın görüntülerini izleyen Doruk, gördükleri karşısında tepkisiz kalamaz! Nevra son bir kez Bahar ve Timur'u barıştırmak için bir araya getirir ve bu sırada Necmettin hakkındaki gerçeği öğrenir.

Ayhan, Bahar'a, Aziz Yavuzoğlu'nun tüm mirasını ona bıraktığını açıklar. Evren, Bahar'ın tahlil sonuçları hakkında endişelidir