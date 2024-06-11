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Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 20:10

YENİ BÖLÜM! Bahar 16. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Bahar sezon finali izle full, tek parça

Show TV ekranlarında her hafta salı günü yayımlanan Bahar 16. bölüm izle ekranı ile 11 Haziran 2024 tarihinde takip ediliyor. Sezon arası verecek yapımda heyecan dorukta. Bahar'ın Timur'dan boşanması için verdiği savaşa bir de hastalığı ekleniyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı yapım sezon finalinde. İşte, Bahar 16. bölüm sezon finali izle full HD, tek parça, kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Bahar 16. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Bahar sezon finali izle full, tek parça

Bahar 16. bölüm izle Show TV dizi ekranında takip ediliyor. Bahar ve Timur arasında geçenleri sabırları zorlarken Evren'in desteği oldukça yardımcı olacaktır. Dizinin yeni bölümü için ekran başında yerler alındı. 16. bölümde sezon finaline girecek yapım izleniyor. İşte, Bahar sezon finali izle ekranı...

YENİ BÖLÜM! Bahar 16. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Bahar sezon finali izle full, tek parça

BAHAR 16. BÖLÜM İZLE

Bahar'ın yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

Sezon finalinde neler oluyor?

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YENİ BÖLÜM! Bahar 16. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Bahar sezon finali izle full, tek parça

BAHAR SEZON FİNALİ ÖZETİ

ahar'ın 16. Bölümünde (sezon finali); Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.

YENİ BÖLÜM! Bahar 16. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Bahar sezon finali izle full, tek parça

Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister.

YENİ BÖLÜM! Bahar 16. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Bahar sezon finali izle full, tek parça

Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir..

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