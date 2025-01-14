Haberler
Yaşam
BAHAR 31. BÖLÜM İZLE || 14 Ocak Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
17:10
BAHAR 31. BÖLÜM İZLE || 14 Ocak Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Show TV ekranlarında her Salı akşamı izleyicilerle buluşan Bahar dizisi, yeni bölümleriyle büyük beğeni kazanıyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı dizi, her hafta izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Diziye olan ilgi giderek artarken, 14 Ocak Salı günü yayınlanacak 31. bölüm için heyecan dorukta. İşte, Bahar dizisinin yeni bölümüne dair tüm detaylar ve Show TV izleme ekranı...