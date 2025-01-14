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BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
23:36
BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?
Show TV'nin popüler dizisi Bahar, 31. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un imzasını taşıyan dizi, izleyicileri tarafından büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Peki, Bahar dizisinin 32. bölüm fragmanı yayımlandı mı ve önümüzdeki haftada seyircileri neler bekliyor?