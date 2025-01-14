BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı gecesi, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar'ın üzerine kalırken Bahar iki arada sıkışmıştır. Oğlunun mutluluğu için susmak mı yoksa hastanedeki işini kaybetmemek için konuşmak mı...