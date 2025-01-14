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Giriş Tarihi: 14.01.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 23:36

BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin popüler dizisi Bahar, 31. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un imzasını taşıyan dizi, izleyicileri tarafından büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Peki, Bahar dizisinin 32. bölüm fragmanı yayımlandı mı ve önümüzdeki haftada seyircileri neler bekliyor?

BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin popüler dizisi Bahar, 32. bölüm fragmanıyla tekrar gündeme geldi. Yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olan ancak doktorluk kariyerini bırakarak ev hanımlığına adım atan bir kadının hayatını anlatan dizinin başrolünde ünlü oyuncu Demet Evgar yer alıyor. Bugün yayınlanan 31. bölümüyle büyük beğeni toplayan Bahar, yeni bölüm fragmanıyla da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, haftaya Bahar dizisinde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR . BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Bahar yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

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BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı gecesi, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar'ın üzerine kalırken Bahar iki arada sıkışmıştır. Oğlunun mutluluğu için susmak mı yoksa hastanedeki işini kaybetmemek için konuşmak mı...

BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Herkes Bahar'ın Timur'a geri dönmek istediğini düşünürken duydukları karşısında çılgına dönen Rengin, Timur'a rest çeker. Timur, Bahar'ın mental olarak iyi olmadığını iddia ederken aksi gibi Bahar'ın hastanede başına gelenler ise herkesi buna ikna eder niteliktedir.

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BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Demet Evgar
Buğra Gülsoy
Mehmet Yılmaz Ak
Hatice Aslan
Ecem Özkaya

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