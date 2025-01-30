Bahar 32. Bölüm İZLE (FULL,HD) | Show TV - BAHAR son bölüm TEK PARÇA izle!

Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırırken; Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açar.