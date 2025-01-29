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Haberler Yaşam BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:37

BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!

Bahar 32. bölümüyle merak ediliyor. Sevilen dizi Show TV ekranlarında her Salı izleyenleri buluşuyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Aziz Uras ve Seren'in düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Efsun'un istekleri Baharı'ı zora sokacak. Peki, Bahar 32. bölümde neler olacak? İşte, Bahar yeni bölüm izle ekranı!

BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!

Bahar 32. bölüm izle araştırmaları, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açacak..." Peki, Bahar 32. bölümde neler olacak? İşte Bahar yeni bölüm izle linki!

BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!

BAHAR'IN 32. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin'in hamlesi geceye damga vurur.

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BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!

Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırırken; Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açar.

BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!

Diğer yandan, Efsun'un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar'ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır. Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir. Efsun'un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin'in hamlesi geceye damga vurur.

BAHAR 32. BÖLÜM İZLE SHOW TV || Bahar son bölüm izle tek parça, full, HD!

BAHAR 32. BÖLÜM İZLE

Bahar yeni bölümü izlemek için aşağıda yer alan bağlantıları takip edebilesiniz;

https://www.showtv.com.tr/

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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