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BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
23:41
BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelen 34. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her hafta büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Bahar dizisinin 35. bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?