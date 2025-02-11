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Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:41

BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelen 34. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği dizi, her hafta büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Bahar dizisinin 35. bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, 35. bölüm fragmanıyla yeniden izleyicilerin gündeminde. Yıllar önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen mesleğini bırakıp bambaşka bir hayat kuran bir kadının dokunaklı hikayesini anlatan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bugün ekrana gelen 34. bölümüyle büyük beğeni toplayan Bahar, yeni fragmanıyla da merak uyandırdı. Peki, önümüzdeki bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR . BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Bahar yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

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BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir. Öte yandan, Timur'u kaybetme korkusu Rengin'i derinden sarsar ve Timur'un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler.

BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Tüm bu çalkantıların ortasında hastanede gizemli bir cinayet vakası gündeme gelir. Cinayetin baş şüphelisi olarak Timur'un halası Leyla Yavuzoğlu hastaneye getirilir.

BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Demet Evgar
Buğra Gülsoy
Mehmet Yılmaz Ak
Hatice Aslan
Ecem Özkaya

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