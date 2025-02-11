BAHAR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, 35. bölüm fragmanıyla yeniden izleyicilerin gündeminde. Yıllar önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen mesleğini bırakıp bambaşka bir hayat kuran bir kadının dokunaklı hikayesini anlatan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bugün ekrana gelen 34. bölümüyle büyük beğeni toplayan Bahar, yeni fragmanıyla da merak uyandırdı. Peki, önümüzdeki bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…