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BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
18:22
BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi
Bahar 35. bölümüyle Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri başrolünde bulunduran dizide bu hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Leyla'nın itirafı Bahar'ı şoka uğratır. yeni bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte Bahar son bölüm izle bilgisi, tek parça, kesintisiz…