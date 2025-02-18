BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi

Bahar dizisinin 35. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu bölümde Bahar ve Evren'in arasındaki aşka, Rengin'den beklenmedik bir hamle gelir. Peki, Bahar bu duruma nasıl tepki verecek ve bir sonraki adımını nasıl atacak? Leyla'nın gelişiyle tüm düzen karışır. İşte Bahar son bölüm izle bilgisi, tek parça...