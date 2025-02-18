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Haberler Yaşam BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:22

BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi

Bahar 35. bölümüyle Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri başrolünde bulunduran dizide bu hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Leyla'nın itirafı Bahar'ı şoka uğratır. yeni bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte Bahar son bölüm izle bilgisi, tek parça, kesintisiz…

BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi

Bahar dizisinin 35. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu bölümde Bahar ve Evren'in arasındaki aşka, Rengin'den beklenmedik bir hamle gelir. Peki, Bahar bu duruma nasıl tepki verecek ve bir sonraki adımını nasıl atacak? Leyla'nın gelişiyle tüm düzen karışır. İşte Bahar son bölüm izle bilgisi, tek parça...

BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

Bahar dizisinin 18 Şubat Salı tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Ancak Evren'in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir.

Hastaneye gelen sıra dışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir.

BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi

Öte yandan, Tolga'nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur.

Evlilik oyununa dahil olan Rengin'in attığı adım, Timur ve Bahar'ı tamamen hazırlıksız yakalarken, Leyla'nın Bahar'a bıraktığı sır, herkesin hayatında sarsıcı bir kırılma yaratacaktır.

BAHAR 35.BÖLÜM BEKLENİYOR! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle bilgisi
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