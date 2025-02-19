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Haberler Yaşam BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 06:13

BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar 36.bölüm fragmanı ile bekleniyor. Son bölümün ardından gelecek haftayı merak eden izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Bu hafta ortaya çıkan gerçekler ve açılan eski defterlerin ardından haftaya neler olacağı merak ediliyor. Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Her hafta salı akşamları izleyici karşısına çıkan Bahar 36. bölüm fragmanıyla beklenmeye başladı. Dizinin bu bölümünde geçmişten gelen misafir ve açığa çıkan sırlar birçok kişinin hayatına etki etti. Bundan sonra Timur ve Bahar için neler değişeceği merak ediliyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

Bahar dizisinin 18 Şubat Salı tarihli son bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Ancak Evren'in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir.

Hastaneye gelen sıra dışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir.
BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Öte yandan, Tolga'nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur.

Evlilik oyununa dahil olan Rengin'in attığı adım, Timur ve Bahar'ı tamamen hazırlıksız yakalarken, Leyla'nın Bahar'a bıraktığı sır, herkesin hayatında sarsıcı bir kırılma yaratacaktır.

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