BAHAR 36.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Bahar yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Her hafta salı akşamları izleyici karşısına çıkan Bahar 36. bölüm fragmanıyla beklenmeye başladı. Dizinin bu bölümünde geçmişten gelen misafir ve açığa çıkan sırlar birçok kişinin hayatına etki etti. Bundan sonra Timur ve Bahar için neler değişeceği merak ediliyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?