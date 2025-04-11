Bahar 42. Bölüm Ön İzleme | "Kimseye Yaşama Şansı Vermiyorsun..." Bahar yeni bölüm fragmanı izle!

Bahar'ın hamilelik haberi Evren'i çok sevindirir ancak bu durum Bahar'ın içindeki kaygıları daha da büyütür. Çünkü henüz tüm testler tam olarak sonuçlanmamıştır ve Bahar böyle bir şeye hazır olup olmadığından emin değildir. Evlilik sürecini hızlandırmaya karar veren çift, aldıkları sarsıcı bir habere rağmen bu kararlarından vazgeçmez.