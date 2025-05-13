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BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
22:16
BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 47. bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yayınlanan son bölümün ardından, dizinin takipçileri yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınan dizini başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…