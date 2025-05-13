BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran'a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir. Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur. Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.