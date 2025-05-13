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Haberler Yaşam BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:16

BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 47. bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Bu hafta yayınlanan son bölümün ardından, dizinin takipçileri yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Senaryosu Deniz Akçay tarafından kaleme alınan dizini başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar…

BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, son bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan yeni bölümün ardından yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin merakını ikiye katladı. Şimdi ise gözler Bahar 47. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar…

BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BAHAR 46. BÖLÜM KONUSU

Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. Umay'dan geriye yalnızca Bahar'a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştır. Korku içinde kızlarını arayan aile, gelen beklenmedik bir haberle umutlanır. Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür.

BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran'a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir. Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur. Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.

BAHAR 47. BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?