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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:47

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri bir araya getiren Bahar dizisi 2. sezon yayın tarihi ile gündemde. Sezon arasına girmeden salı günleri izlenen yapım için bugün araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonda hikayede ve oyuncu kadrosunda yapılacak değişiklikler heyecanla bekleniyor. Peki; Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün var mı? İşte, detaylar...

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları

Bahar dizisi ne zaman başlıyor sorusu Show TV ekranlarına yöneltiliyor. Sezon arasından yavaş yavaş dönmeye başlayan yapımların kimi tanıtımlarını yayımlarken kimi yayın hayatına çoktan başladı. Kimi ise çekimlerine başladığını duyurdu. O diziler arasında salı günü ekranlara gelen yapım da var. Peki; 10 Eylül 2024 Bahar dizisi bugün var mı, 2 sezon yayın tarihi belli mi?

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları

BAHAR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Bahar dizisi sezon arasından henüz dönmedi.

Oyuncuların paylaşımları ile çekimlerinin başladığı duyurulan dizi 10 Eylül bugün ekranlara gelmeyecek.

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Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bahar 2. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Show TV tarafından paylaşılacak yeni sezon fragmanı bekleniyor.

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 16. Bölümünde (sezon finali); Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.

Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister.

Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları

Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir..

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