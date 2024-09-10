Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:47
Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün yeni bölüm var mı? Show TV Bahar 2. yeni sezon tarihi ve oyuncuları
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri bir araya getiren Bahar dizisi 2. sezon yayın tarihi ile gündemde. Sezon arasına girmeden salı günleri izlenen yapım için bugün araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonda hikayede ve oyuncu kadrosunda yapılacak değişiklikler heyecanla bekleniyor. Peki; Bahar dizisi ne zaman başlıyor, 10 Eylül bugün var mı? İşte, detaylar...