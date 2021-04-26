Bahar dönemi 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA TAMAMLANDI
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.
İTİRAZ SÜRECİ BİTTİ
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.