Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için AÖF sınav sonuçları geri sayımı sürüyor. 31 Mart'ta tamamlanan başvuruların ardından bahar dönemi ara sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Önceki yıl, 4-5 gün içerisinde AÖF sınav sonuçları erişime açılmıştı. 2 ve 6. yarıyıl ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için Nisan ayında sınava online katılan öğrenciler AÖF sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilecek. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?