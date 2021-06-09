Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bitirme (final) sınavları 29 Mayıs ila 7 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, final sınavlarına online olarak katılım gösterdi. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Zira, öğrencilerin dönem sonu not ortalaması AÖF sonuçları ile belli olacak. Hâl böyle olunca, AÖF final sınav sonuçları öğrenciler büyük önem arz ediyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, AÖF sonucu sorgulama işlemini bu adres üzerinden gerçekleştirebilecek. PEki, AÖF sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

İşte, Bahar dönemi AÖF bitirme sınav sonuçları ilgili son durum