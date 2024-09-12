Giriş Tarihi: 12.09.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
23:55
Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar yeni sezon ilk bölüm tarihi!
Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte sezon finali yapan yapımlar bir bir ekranlara geri dönüyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar yeni sezon tarihi dizi severler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yapım son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Bahar, Timur ve Evren'in haikayesi 2. sezonda kaldığı yerden devam edecek. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Bahar 2. sezon tarihi!