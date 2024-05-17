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Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:22
Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti
Sosyal medyada popüler olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması" katılan bir çocuğun kalbi durdu. Baharatlı cips yiyerek yaşamını yitiren Harris Wolobah'ın ölümü şok etti. Ölümüyle ilgili otopsi raporu çıktı. Otopsi sonuçlarını görenler duyduklarına inanamadı.