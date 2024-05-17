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Haberler Yaşam Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:22

Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti

Sosyal medyada popüler olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması" katılan bir çocuğun kalbi durdu. Baharatlı cips yiyerek yaşamını yitiren Harris Wolobah'ın ölümü şok etti. Ölümüyle ilgili otopsi raporu çıktı. Otopsi sonuçlarını görenler duyduklarına inanamadı.

Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın ölümü çok konuşulmuştu. Yediği baharatlı cips ölümüne yol açtı. Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti

Wolobah'ın ani ve şaşırtıcı ölümü çevresini şok ederken sosyal medya meydan okumalarının ne kadar büyük tehlikelere yol açabileceğini gösterdi. Sosyal medya bu ani ölümü konuştu. Otopsi raporu çıktı ölüm sebebini duyanların ağzı açıkta kaldı.

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Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.Otopsi raporu, Wolobah'ın ölümünün nedeninin yüksek seviyede tüketilen kapsaisin olduğunu ortaya koydu.

Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Baharatlı cips yedi kalbi durdu! 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi şoke etti

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

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