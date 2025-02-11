BAHARIN MÜJDECİSİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025: İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor?

CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanırken, doğa yeşermeye, ağaçlar tomurcuklanmaya başlıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu doğa olayı, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Bu süreç, kışın sona erdiğini ve doğanın yeniden canlanmaya başladığını gösterir. İlk olarak havanın ısınmasıyla başlayan değişim, suyun ve toprağın ısınmasıyla devam eder ve baharın gelişine işaret eder.