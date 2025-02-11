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BAHARIN MÜJDECİSİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025: İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:40
BAHARIN MÜJDECİSİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025: İlk cemre ne zaman, nereye düşüyor?
Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin tarihleri, baharın gelişini bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doğanın uyanışının habercisi olan cemreler, soğuk kış günlerinin sona erdiğini ve sıcak bahar mevsiminin yaklaştığını simgeliyor. Peki, 2025 ilk cemre ne zaman düşecek? İşte, sırasıyla cemre düşme tarihleri...