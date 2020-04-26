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Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

Endemik bir tür olan , , ve çevresinde yetişen, yöreyle özdeşleşmiş bir tür olarak dikkat çekiyor. olarak da bilenen ve açtıklarında sadece 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yağan nisan karı ile buluşarak rengarenk görüntüler ortaya çıkardı.Her yıl nisan ayının başlarında açan ters laleler, bu yıl ağır geçen kış mevsiminden dolayı geç açmaya başladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.04.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 16:07
Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

Bölge halkı tarafından "" olarak adlandırılan, Şırnak, ve bölgesinde yetişen, baharın müjdecisi olan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Bahçesaray ilçesindeki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu.

Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

Yoğun bir kışın ardından Ege, Akdeniz ve güney bölgeleri baharı yaşarken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerleri kıştan kalma günler yaşıyor.

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Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

'ın Bahçesaray ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz yönde etkiledi.

Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

Kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her yıl nisan ayının başlarında açan ters laleler, bu yıl ağır geçen kış mevsiminden dolayı geç açmaya başladı.

Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

Özellikle mezarlık alanda açan ters laleler, bu yıl yağan nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı.

Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

BU ÇİÇEĞİN ÖZELLİĞİ NE?
ya da Latince adıyla Liliacea familyasına dahil olan Fritillaria cinsinin genel ismidir. Bu isim çiçeklerinin laleye benzemesinden ancak onun aksine aşağıya eğik olmasından dolayı verilmiştir.

Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

Uzunluğu 90 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Bu da ters laleye heybetli ve gösterişli bir hava katar.

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