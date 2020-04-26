Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı

BU ÇİÇEĞİN ÖZELLİĞİ NE?

Ters lale ya da Latince adıyla Liliacea familyasına dahil olan Fritillaria cinsinin genel ismidir. Bu isim çiçeklerinin laleye benzemesinden ancak onun aksine aşağıya eğik olmasından dolayı verilmiştir.