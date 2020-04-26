HaberlerGaleriBaharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı
Baharın müjdesi ters laleler, Nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı
Endemik bir tür olan ters lale, Van, Hakkari ve çevresinde yetişen, yöreyle özdeşleşmiş bir tür olarak dikkat çekiyor. Ağlayan Gelin olarak da bilenen ve açtıklarında sadece 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yağan nisan karı ile buluşarak rengarenk görüntüler ortaya çıkardı.Her yıl nisan ayının başlarında açan ters laleler, bu yıl ağır geçen kış mevsiminden dolayı geç açmaya başladı.